Handball-EM 2024: "Dann wechsle ich ihn aus" - Gislason stichelt gegen Kastening

Nach einer starken Parade von David Späth sprang der Ball in der 34. Minute zu Timo Kastening. Der deutsche Rechtsaußen hatte kurz zuvor erst einen Wurf aus der eigenen Hälfte aufs leere nordmazedonische Tor vergeben.

Gislason stichelt gegen Kastening

Gislasons augenzwinkernde Anmerkung hat eine Vorgeschichte. Denn nach der EM-Generalprobe gegen Portugal in Kiel hatte sich der DHB-Coach mit der Erfolgsquote bei Würfen auf das leere Tor (1/4) alles anderes als zufrieden gezeigt.

„Das war ziemlich grausam“, meinte Gislason in der ARD : „Diese Würfe aufs leere Tor waren unsere schlechteste Taktik heute.“

Kastening: „Schon happy, dass ich getroffen habe“

Daher wusste auch Kastening, was bei seinem zweiten Versuch auf dem Spiel stand.

Aber auch mit Blick auf eine eventuelle kurze Standpauke Gislasons fügte Kastening lachend an: „Dementsprechend war ich danach aber schon happy, dass ich ihn getroffen habe.“

Kastenings Plan als Kabinen-DJ: Knorr muss lachen

Für den 28-Jährigen stand nach der Partie und den Interviews in der Mixed Zone noch eine weitere Aufgabe an – schließlich ist Kastening Kabinen-DJ im deutschen Team. „Wolfgang Petry“ werde er auflegen, kündigte er einem Reporter an.