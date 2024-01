Handball-EM 2024: Deutschland-Star Knorr ist "dankbar, kein Bayern-Spieler zu sein"

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Dänemark äußert sich Knorr zum Erwartungsdruck , denn normalerweise steht der Handball nicht im großen medialen Fokus. Da die Europameisterschaft im eigenen Land stattfindet und die deutsche Nationalmannschaft aufgetrumpft ist, war das öffentliche Interesse an dem Team und besonders an Knorr sehr groß.

„Bin kein Typ, der das komplett genießt“

Um dem medialen Druck etwas zu entfliehen, probierte der Spieler von den Rhein-Neckar Löwen nicht so viel davon zu lesen, was über ihn sowie der Mannschaft geschrieben wurde. „Aber ganz ausblenden kann man das nicht. Es ist unmöglich, wenn so viel geschrieben und geredet wird“, schilderte Knorr.