Handball-EM 2024: DFB-Stars pushen DHB-Team mit Video-Botschaft

Unterstützung gibt es vor dem Halbfinale am Freitag (20.30 Uhr im Liveticker) von einigen DFB-Stars, die sich auf dem Kanal der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einem Videogruß an die Handballer richteten.

Linksverteidiger David Raum bescheinigte dem Team ebenfalls ein „geiles Turnier“ und zeigte sich begeistert. „Ich bin leidenschaftlich und mit Herz dabei. Ich durfte euch live sehen in Berlin gegen Nordmazedonien. Hat Spaß gemacht euch zuzuschauen“, erinnert er sich an das Erlebnis in der Halle. „Ich unterstütze euch wie ganz Deutschland, deswegen haut rein und viel Erfolg“, richtete er die besten Wünsche an die DHB-Stars.