Handball-EM 2024: Gutes Omen für das DHB-Team?

Die deutsche Handballnationalmannschaft geht trotz zwei Siegen in der Gruppenphase mit null Punkten in die Hauptrunde. Am Donnerstagabend sollten die DHB-Stars gegen Island gewinnen, um weiterhin eine realistische Chance im Kampf um das Halbfinale zu haben.

Mut machen dürfte dem Team um Bundestrainer Alfred Gislason der Austragungsort der Partie. In der Kölner Lanxess Arena, in der das Spiel am Donnerstag stattfinden wird, hat die DHB-Auswahl bei einer Welt- oder Europameisterschaft noch kein Spiel verloren. Dabei konnte man sich sowohl bei der WM 2007 als auch bei der WM 2019 in allen Spielen in der Domstadt durchsetzen.

So kürte man sich 2007 nach Siegen gegen Spanien, Frankreich und Polen zum Weltmeister, 2019 landete die DHB-Auswahl nach einer Niederlage im Halbfinale gegen Norwegen (in Hamburg) und einer Pleite im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (in Herning) nur auf Rang vier.