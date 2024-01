Handball-EM 2024 heute LIVE: Deutschland - Nordmazedonien im TV und Livestream

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft greift beim zweiten Vorrundenspiel der Heim-EM bereits nach dem Hauptrundenticket. Nach dem Weltrekordspiel in einem Fußball-Stadion zum Auftakt wird gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr im LIVETICKER ) wieder in gewohnter Umgebung gespielt.

„Du bist ein bisschen mehr in deiner Komfortzone, wo du weißt, was passiert, wenn der Schiedsrichter einen falschen Pfiff macht, was passiert, wenn du ein Tor wirfst“, sagt Timo Kastening: „Deswegen freuen wir uns darauf, dass es jetzt in den Handball-Arenen weitergehen kann. Es ist alles wieder komprimierter.“