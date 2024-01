Handball-EM 2024: Kastening? "Ich hasse ihn manchmal“ - Harte Bitter-Aussage irritiert

Was war passiert? Der Rechtsaußen des DHB-Teams war bei der 24:30-Niederlage gegen Kroatien im letzten Spiel der EM-Hauptrunde beim Stand von 16:17 (41.) zum Siebenmeter geschritten - und hatte den Ball dann trickreich links vorbei an Keeper Dominik Kuzmanovic verwandelt.

ARD-Kommentator irritiert über Bitter-Wortwahl

Bitter relativierte schließlich: „Ja natürlich, er ist so ein guter Freund. Aber wir haben das schon mal diskutiert. Du hast im Training 10:10 gegen ihn oder 0:10 – das ist so ein Alles-oder-Nichts. Wir haben das schon so oft gehabt bei der Nationalmannschaft. Du hast ihn auf der Rolle oder nicht.“

Der Torwart-Routinier fügte an: „Das ist so mit seinem Handgelenk, so ein ekliger kurzer Arm … das haben wir nun gesehen, was er da aus seinem Handgelenk rausholen kann.“