Handball-EM 2024 LIVE mit Norwegen, Schweden, Dänemark im TV, Livestream & Ticker

Die Dänen wollen nach dem 23:14 gegen Tschechien gegen Griechenland nachlegen (20.30 Uhr). Schweden will zeitgleich gegen Georgien nach dem 29:20 gegen Bosnien das nächste Zeichen an die Konkurrenz senden.

Hier können sie die heutigen Spiele verfolgen:

Die besten zwei Mannschaften einer jeden Gruppe ermitteln in der Hauptrunde in zwei Sechsergruppen die Halbfinal-Teilnehmer. Das Finale findet am 28. Januar in Köln statt.