Handball-EM 2024: Schock für DHB-Team! Kastening fehlt für Ungarn-Spiel

Daher hat Gislason bereits reagiert: Lukas Zerbe vom TBV Lemgo Lippe ist laut dem Verband am späten Nachmittag angereist und wird am Abend schon im Kader stehen. In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt der Neffe von Handball-Legende Volker Zerbe auf 51 Tore.