Handball-EM 2024: Ungewohnte Verhältnisse und "Eiskanal" - die Widrigkeiten bei der deutschen Party

Weltrekord, Party, sensationelle Stimmung : Unter dem Strich sorgte der emotionale und erfolgreiche Auftakt der deutschen Mannschaft in die Handball-EM für positive Schlagzeilen.

Doch bei genauerer Betrachtung war nicht alles Gold was glänzte - im schlimmsten Fall mit schwerwiegenden Folgen für den weiteren Turnierverlauf .

Kein DHB-Star wollte das Thema überbewerten, zu sehr geprägt war die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason von den überwältigenden Eindrücken nach dem furiosen 27:14-Erfolg gegen die Schweiz in der Düsseldorfer Fußballarena. Angedeutet haben die Makel des Rekordspektakels dennoch einige Akteure.

„Eiskanal“ im Düsseldorfer Fußballstadion

„Tatsächlich hat es ganz schön gezogen, wenn du auf der Platte standest“, monierte Timo Kastening einen ungewohnten Luftzug in dem überdachten Stadion. Jannik Kohlbacher sprach sogar von einem Gefühl wie im „Eiskanal“.

Auffällig waren die angeschlagenen Stimmen einiger deutscher Nationalspieler, die nicht nur vom lauten Brüllen oder Jubeln kamen. Doch nicht jeder empfand so wie der Linksaußen und der Kreisläufer. Juri Knorr etwa meinte von SPORT1 darauf angesprochen: „Nur wo wir gewartet haben“, also in den Katakomben sei es zugig gewesen. „In der Halle war es nicht kalt. Ich fand es eigentlich sehr angenehm“, ergänzte der Spielmacher.