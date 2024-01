Handball-EM: Dänemark souverän - Norwegen enttäuscht

Weltmeister Dänemark ist bei der Handball-EM in Deutschland mit einem Sieg in die Hauptrunde gestartet, der zweimalige WM-Zweite Norwegen hat indes eine herbe Enttäuschung erlebt. Die Dänen setzten sich am Mittwoch in Hamburg letztlich souverän 39:27 (18:17) gegen die Niederlande durch und liegen in der Gruppe II mit idealen vier Punkten an der Spitze.