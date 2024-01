Handball-EM: "Das Spiel soll ich jetzt bewerten?" - Wolff nach Kroatien-Pleite genervt

Mit dementsprechend weniger Druck konnte Deutschland in die Partie gehen und auch Spielern die Chance geben, die bislang noch nicht so oft zum Zug gekommen waren. Am Ende verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das Spiel am Mittwochabend mit 30:24 recht deutlich. Nach dem Spiel zeigte sich Torwart Andreas Wolff genervt. Aber weniger über die Niederlage, sondern eher über die Fragen der Journalisten.