Handball-EM: Deutscher Gruppengegner zaubert

Frankreichs Handballer haben die EM in Deutschland mit einem lockeren Sieg eröffnet. Der Rekordweltmeister besiegte Außenseiter Nordmazedonien vor einer Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf mit 39:29 (17:13) und startete mit dem erwarteten Erfolg in seine Titelmission.

Der Olympiasieger um Dauerbrenner Nikola Karabatic peilt bei der Europameisterschaft seinen vierten Gold-Triumph an. Linksaußen Hugo Descat war mit sieben Treffern vor mehr als 53.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Fußballarena der beste Schütze für den deutschen Vorrundengegner.

Frankreich-Star Hugo Descat zeigte sich nach dem erst mühevollen und dann souveränen Auftritt des Teams zufrieden. „Es war wichtig zu gewinnen. Wir wissen, dass die ersten Spiele in Wettbewerben sehr knifflig sind. Wir haben vier Tage Zeit, um uns auf die Schweiz vorzubereiten. Woran wir uns heute Abend erinnern, ist der Sieg“, erklärte er im Interview mit BeIN Sports. Der 31-Jährige wurde zuvor nach sieben Treffern und einer 100-prozentigen Treffer-Quote zum Spieler des Spiels gekürt.

Frankreich EM-Gruppengegner von Deutschland

Die weiteren Partien steigen in Berlin: Am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und Dyn) sind die Franzosen zunächst gegen die Schweiz gefordert, am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) findet das Duell mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) statt.

