Handball-EM 2024: Deutscher Gegner gnadenlos - Islands Medaillentraum vorbei

Beste französische Werfer in der Lanxess Arena in Köln waren Melvyn Richardson und Ludovic Fabregas mit je sechs Toren. EM-Rekordschütze Nikola Karabatic erzielte drei Treffer.

Frankreich, das gegen Island von der ersten Minute an in Führung lag, kann mit einem weiteren Sieg am Montag (18.00 Uhr) gegen Österreich schon das Halbfinal-Ticket buchen. Für Island geht es in den verbleibenden zwei Hauptrundenspielen um Schadensbegrenzung.