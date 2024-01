Handball-EM: Island verhindert Auftaktpleite! Österreich startet mit Sieg

Der ewige Geheimfavorit Island mit zahlreichen Bundesliga-Spielern hat bei der Handball-EM in Deutschland eine Auftaktpleite haarscharf verhindert. Die Isländer retteten gegen Serbien in München ein 27:27 (11:10). Dabei machte das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislason in den Schlussminuten ein 24:27 noch wett.