Handball-EM: Kroatien setzt Ausrufezeichen! Spanien kommt unter die Räder - Island verhindert Auftaktpleite

Der frühere Weltmeister Kroatien ist mit einem dicken Ausrufezeichen in die Handball-Europameisterschaft in Deutschland gestartet. In einer Neuauflage des EM-Endspiels von 2020 besiegte das Team um den Kieler Bundesligastar Domagoj Duvnjak den zweimaligen Champion Spanien überaus deutlich mit 39:29 (18:14).