Handball-EM: Kromer spürt Erleichterung und mahnt

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bestreitet ihre weiteren Vorrundenpartien in der Hauptstadt. Bereits ein Sieg am kommenden Sonntag (20.30 Uhr) gegen Nordmazedonien könnte den DHB-Männern den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde bescheren. Zum Abschluss der ersten Turnierphase wartet am Dienstag Rekordweltmeister Frankreich.