Handball-EM: Norwegen stolpert - Erste Teams in der Hauptrunde

Norwegens Handballer sind bei der EM überraschend gegen die Färöer gestolpert. Angeführt von Elias Ellefsen a Skipagötu vom deutschen Rekordmeister THW Kiel rangen die Färinger dem früheren EM-Dritten beim 26:26 (12:13) in Berlin in letzter Sekunde einen Punkt ab. Norwegen muss damit im letzten Spieltag der Gruppe D gegen die bereits für die Hauptrunde qualifizierten Slowenen noch ums Weiterkommen zittern.

Im Gegensatz zu Norwegen zogen zwei andere skandinavische Teams am Samstagabend durch souveräne Siege in die Hauptrunde ein. Titelverteidiger Schweden hatte in Gruppe E beim 42:26 (23:9) über Georgien ebenso wenig Mühe wie Weltmeister Dänemark beim 40:28 (20:13) über Griechenland in Gruppe F. Bei den Dänen ragte Michael Damgaard vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit zehn Treffern heraus, bei Schweden war Sebastian Karlsson (sieben Tore) erfolgreichster Werfer.