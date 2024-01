Handball-EM: Wüst freut sich auf Kölner "Hexenkessel"

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst blickt dem EM-Hauptrundenauftakt der deutschen Handballer in Köln mit Vorfreude entgegen. „Ich weiß, dass man sich auf die Menschen in der Region, in Köln verlassen kann“, sagte der CDU-Politiker dem SID: „Hier wird eine super Stimmung sein. Die Lanxess Arena ist auch bekannt dafür, die Qualitäten für einen Hexenkessel zu haben, und die deutsche Mannschaft wird das sicherlich gerne annehmen.“