Handballer schwärmen von "Lebensversicherung" Wolff

Mit zwölf Paraden, zwei davon in der Crunchtime bei isländischen Siebenmetern, war der Torhüter erneut der "Man of the Match" für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die mit nun 2:2 Punkten ihre Halbfinalchancen wahrte. "Was Andi heute gezeigt hat, ist unbeschreiblich - und doch fast schon Gewohnheit. Er ist zurzeit einfach da", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer nach dem 26:24 gegen die Nordeuropäer.