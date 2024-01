Handballer träumen von Medaille bei Heim-EM

Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason bereitet sich seit Montag in Brunsbüttel auf das Turnier vor. "Wir haben eine sehr homogene Mannschaft. Es passt gut zusammen", sagte Golla und betonte: "Die ganze Truppe freut sich auf das Event und wird für Deutschland alles geben. Jeder der antritt, will im eigenen Land so weit wie möglich kommen."

Höhepunkte der finalen Lehrgangsetappe sind zwei Härtetests gegen Portugal. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am Donnerstag (16.00 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe am Samstag (18.00 Uhr/beide ARD) in Kiel. Die EM beginnt für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am 10. Januar im Düsseldorfer Fußballstadion vor mehr als 50.000 Fans gegen die Schweiz.