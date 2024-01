Island siegt zum Abschied - Schützenhilfe für DHB-Team

Islands Handballer haben die EM-Hauptrunde mit ihrem zweiten Sieg abgeschlossen. Die Nordeuropäer bezwangen Überraschungsteam Österreich am Mittwoch in Köln mit viel Mühe 26:24 (14:8) und beendeten damit die Halbfinal-Hoffnungen der Alpenhandballer. Gleichzeitig leistete Island damit Schützenhilfe für das deutsche Team, das in Gruppe I nun nicht mehr von Österreich überholt werden kann.