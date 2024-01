Jacobsen erwartet "großartige Dinge" von Knorr

Dänemarks Handball-Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen hat Deutschlands Spielmacher Juri Knorr vor dem EM-Halbfinale eine große Karriere vorausgesagt. "Ich erwarte großartige Dinge von Juri – hoffentlich nicht morgen, aber in der Zukunft", sagte Jacobsen am Donnerstag in Köln. Weltmeister Dänemark kämpft am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in der Lanxess Arena gegen die DHB-Auswahl um den Einzug ins Endspiel.