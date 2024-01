Kastening sieht Basketball-Weltmeister als Vorbild für DHB-Team

Beim Turnier, das in der kommenden Woche beginnt, wolle er mit der deutschen Mannschaft "für Begeisterung und einen kleinen Hype sorgen", so Kastening: "Das Schönste wäre, wenn sich diese Begeisterung nach dem Turnier in den Hallen widerspiegelt. Dass wir noch mehr Kinder in den Hallen sehen. Dass wir vielleicht beim Bäcker darauf angesprochen werden. Das würde bedeuten, dass die Leute uns gerne gesehen haben."