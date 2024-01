Musik und Karneval: "Kölscher Empfang" für die Handballer

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist mit einem "Kölschen Empfang" an ihrem neuen EM-Spielort begrüßt worden. Nach der Zugfahrt von Berlin wurde das DHB-Team um 14.46 Uhr am Hauptbahnhof der Domstadt bei einsetzendem Schneefall von den Roten Funken empfangen. Das Traditionskorps des Kölner Karnevals stand für die Mannschaft in voller Montur Spalier, begleitet von "Kölle-alaaf"-Rufen machten sich Bundestrainer Alfred Gislason und Co. auf den Weg in ihr Quartier.