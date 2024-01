Handball-EM: "Möchte mich davon distanzieren" - DHB-Boss wehrt sich

Deutschlands Handballer verspüren trotz des Remis gegen Österreich viel Optimismus für ihre Halbfinal-Mission bei der Heim-EM. „Wir haben immer noch sehr große Hoffnung“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Sonntag in Köln mit Blick auf die verbleibenden zwei Hauptrundenpartien: „Das ist wie das Achtel- und das Viertelfinale. Wir müssen beide Spiele gewinnen und darauf hoffen, dass Österreich noch Punkte liegen lässt.“

Deutschland (3:3 Punkte) bestreitet seine restlichen Partien in der zweiten Turnierphase gegen Ungarn (4:2 Punkte) am Montag (20.30 Uhr im LIVETICKER) und Kroatien (1:5) am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVETICKER). Österreich (4:2 Punkte) tritt noch gegen Olympiasieger Frankreich und Island an und muss eine Partie verlieren, damit zwei deutsche Siege sicher zum Weiterkommen reichen. „Wir drücken unseren französischen Nachbarn die Daumen, die Hoffnung ist sehr groß, das müssen wir nicht leugnen“, sagte Kromer.