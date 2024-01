Schwarzer vor EM-Halbfinale: Start "ganz, ganz wichtig"

Ein guter Start, eine starke Abwehr plus den Kölner Hexenkessel im Rücken - so lautet Christian Schwarzers Siegformel für Deutschlands Handballer im EM-Halbfinale gegen Dänemark. Für das Selbstvertrauen sei ein guter Spielbeginn am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) "ganz, ganz wichtig", sagte der 2007-Weltmeister im Podcast "Erhellendes von Blacky Schwarzer": "Je länger wir dranbleiben, desto besser ist die Stimmung in der Halle, umso mehr tragen uns die Zuschauer und je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Spiel gewinnen können."