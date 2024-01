Schweizer Schmid schiebt Favoritenrolle zum DHB-Team

Der ehemalige Schweizer Bundesliga-Star Andy Schmid sieht den Druck vor dem EM-Auftaktspiel gegen Deutschland auf der Seite des Gastgebers. „Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir so stark gesprochen werden, das muss ich ganz ehrlich sagen“, sagte Schmid nach dem Abschlusstraining am Dienstag in Düsseldorf: „Das ehrt uns auch, weil ich finde, der Schweizer Handball hat wirklich in den letzten Jahren einen extremen Schub genommen.“