Sieger-Gen? Vater von deutschem Handball-Star gewann Jauch-Millionen!

Justus Fischer peilt mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM den ganz großen Wurf an – sein Vater Thorsten hat den ganz großen Coup bereits eingefahren.

Am Mittwoch gewann das DHB-Team sein Auftaktspiel in Düsseldorf souverän mit 27:14 gegen die Schweiz . Der 20 Jahre alte Fischer überragte mit einer 100-prozentigen Trefferquote: Für seine drei Tore benötigte der jüngste Spieler im deutschen Kader lediglich drei Versuche.

Tritt Fischer Junior in die Fußstapfen seines Vaters?

Am 17. Oktober 2014 hatte Fischer Senior, der als Gastronom tätig ist, seinen großen Moment bei der von Günther Jauch moderierten Sendung – und räumte als neunter Kandidat überhaupt eine Million Euro ab (Promi-Specials mal ausgenommen).

Die Millionenfrage lautete damals: „Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so groß wie zwischen Berlin und ...?“ A: Tokio, B: Kapstadt, C: Moskau, D: New York waren die Antwortmöglichkeiten.