"Überhaupt nicht schön": DHB bedauert EM-Pfiffe gegen Scholz

Der Deutsche Handballbund (DHB) bedauert die Pfiffe gegen Bundeskanzler Olaf Scholz während des EM-Spiels am Sonntagabend gegen Nordmazedonien (34:25) in Berlin. "Es tut mir Leid für Herrn Scholz, dass er ausgepfiffen worden ist", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einem Medientermin des Verbands am Montag: "Ich glaube, er hat trotzdem ein ganz tolles Spiel erlebt und er hat sich als wahrer Fan des deutschen Handballs präsentiert, was uns sehr gefreut hat."