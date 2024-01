Wie die Düsseldorfer Arena zum Handball-Tempel wurde

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt steigt am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) vor mehr als 50.000 Zuschauern das EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Zuvor treffen in der deutschen Vorrundengruppe A bereits Rekord-Weltmeister Frankreich und Nordmazedonien aufeinander. Es sind die einzigen beiden Partien in derart pompösem Rahmen.