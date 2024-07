Deutsche U20-Handballer verpassen EM-Finale

Deutschlands Handballer haben den Traum vom ganz großen Coup bei der U20-EM in Slowenien begraben müssen. Die Mannschaft von Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger verpasste das Finale der Europameisterschaft in Celje nach einem 24:29 (12:18) gegen Portugal, im Spiel um Platz drei bleibt am Sonntag gegen Dänemark aber die Chance auf die Bronzemedaille. Die Partie wird von Eurosport übertragen, eine Uhrzeit steht noch nicht fest.