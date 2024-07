U20-EM: Deutsche Handballer erreichen Halbfinale

EM-Medaille in Sicht: Die deutschen U20-Handballer haben bei der Europameisterschaft in Slowenien das Halbfinale erreicht. Nach dem 27:27 (16:15) gegen Schweden beendete der Nachwuchs des Deutschen Handballbundes (DHB) die Gruppe H der Hauptrunde auf Rang zwei.

In der Runde der letzten vier wartet nun am Freitag (20.30 Uhr) Portugal auf die DHB-Auswahl. Bereits in der Vorrunde spielte Heubergers Mannschaft gegen die Iberer, das Spiel am vergangenen Samstag hatte Deutschland 17:21 verloren. Im anderen Halbfinale stehen sich Dänemark und Spanien gegenüber.