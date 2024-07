U20-Handballer starten EM-Abenteuer - Hanning: "Dramatik pur"

Die Junioren von Bundestrainer Martin Heuberger sind in den kommenden Tagen bei der EM in Slowenien gefordert. Top-Favorit ist das Team nicht.

Der Modus sorgt für Hochspannung, Bob Hanning erwartet „Dramatik pur“: Die deutschen U20-Handballer sind am Dienstag in ihre knifflige EM-Mission ins slowenische Celje aufgebrochen. Dort geht es ab Mittwoch um den Titel, Vorrundengegner für das Team von Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger sind Serbien, Griechenland und Portugal. Nur der Erstplatzierte hat einen Platz in der Hauptrunde sicher.