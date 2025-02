DHB-Männer: Letztes EM-Quali-Spiel in Stuttgart

SID 18.02.2025 • 16:05 Uhr Der Spielort verheißt ein gutes Omen für die deutschen Handballer.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird ihr letztes Spiel in der Qualifikation zur EM 2026 in Stuttgart bestreiten. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag bekannt. Stuttgart sei „auch statistisch ein besonderer Spielort, denn hier hat unsere Nationalmannschaft jedes ihrer bisher 13 Spiele gewonnen“, erklärte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton. Gegner am 11. Mai ist die Türkei.

Derzeit führt Bundestrainer Alfred Gislason mit seinem Team die Tabelle der Gruppe 7 mit vier Punkten an. Mit dem Auftaktsieg gegen die Schweiz (35:26) starteten die DHB-Männer bereits optimal in die EM-Qualifikationsrunde, auch im Hinspiel gegen die Türkei in Ankara glänzte das Team um Kapitän Johannes Golla (36:29).

In wenigen Wochen kommt es im Hin- und Rückspiel zu den wegweisenden Partien gegen Österreich – am 13. März in Wien und am 15. März in Hannover. Die letzte Doppelrunde wird am 7. Mai mit dem Spiel gegen die Schweiz im Züricher Hallenstadion eröffnet, bevor es zum Abschluss nach Stuttgart geht.