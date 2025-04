DHB-Team geht mit mehreren Neulingen in finale EM-Quali-Spiele

Mit frischem Blut gehen die deutschen Handballer in die finalen Spiele der EM-Qualifikation. Neben Stammkräften wie Kapitän Johannes Golla oder Torwart Andreas Wolff nominierte Bundestrainer Alfred Gislason auch die U21-Weltmeister und möglichen Debütanten Matthes Langhoff (Füchse Berlin) und Mathis Häseler (VfL Gummersbach) für die Partien am 7. Mai (19.00 Uhr) in der Schweiz und vier Tage später in Stuttgart gegen die Türkei (18.00 Uhr).