EM-Lostöpfe fix! Deutschland droht mindestens ein Kracher

Auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft wartet bei der Europameisterschaft 2026 bereits in der Gruppenphase mindestens ein Härtetest. Der Kontinentalverband EHF gab nach der abgeschlossenen EM-Qualifikation die Töpfe für die Auslosung am Donnerstag (19 Uhr) bekannt.

Handball-EM: Deutschland geht Norwegen aus dem Weg

In Lostopf zwei befinden sich neben Spanien, Kroatien und dem WM-Schreck Portugal, der Deutschland Anfang des Jahres im Viertelfinale rausgeworfen hatte, auch der dritte Co-Gastgeber Norwegen. Auf den zweimaligen Vizeweltmeister kann das Team von Alfred Gislason aber nicht treffen. Sechs Teams wurden von der EHF schon auf die Gruppen zugeteilt. Deutschland spielt in Gruppe A in Herning, Norwegen in Gruppe C in Oslo.