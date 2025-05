Erste Niederlage für Hanning mit Italien

Bob Hanning hat mit Italiens Handballern die vorzeitige Qualifikation für die Europameisterschaft 2026 verpasst. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin, seit Frühjahr Nationaltrainer der Azzurri, kassierte beim 29:33 (14:16) gegen den Olympia-Dritten Spanien die erste Niederlage seiner Amtszeit. Das Ticket für die EM-Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen ist aber weiter in Reichweite.

Andrea Parisini war am Donnerstagabend mit elf Toren der beste Schütze für Hannings Team. Mit nun 6:4 Punkten mussten die Italiener, die von der ersten EM-Teilnahme seit 1998 träumen, in Qualifikationsgruppe 4 den ersten Platz an die Spanier (8:2) abgeben. Am Sonntag (18.00 Uhr) kommt es für Italien am letzten Spieltag in Serbien (ebenfalls 6:4) zu einem Endspiel.