Handball, EM-Qualifikation: Schweiz vs. Deutschland heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 07.05.2025 • 16:00 Uhr Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will mit einem Sieg in der Schweiz das EM-Ticket untermauern und den Gruppensieg eintüten. SPORT1 erklärt, wo Sie das EM-Qualifikationsspiel verfolgen können.

Erster Matchball für das DHB-Team! Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in Zürich gegen die Schweiz antritt, will das Team um Cheftrainer Alfred Gislason den Gruppensieg in der Qualifikation für die Handball-EM 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen klarmachen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit 7:1 Punkten und einer Tordifferenz von +21 liegt Deutschland in der Qualifikations-Gruppe auf Platz eins, gefolgt von der Schweiz mit 5:3 Punkten auf Platz zwei. Mit einem Sieg in der Schweiz würde die deutsche Mannschaft ihren Platz an der Spitze untermauern, das Ticket für die Handball-EM 2026 ist ohnehin bereits gelöst.

EM-Quali: So können Sie Schweiz vs. Deutschland heute LIVE verfolgen

TV: -

Stream: sportschau.de

Ticker: SPORT1.de

Anpfiff in Zürich ist am Mittwochabend um 19 Uhr. Am Sonntag um 18 Uhr steht gegen die Türkei das letzte Qualifikations-Spiel an.

Handball-EM: Deutschland will Platz eins sichern

„Wir müssen alles dran setzen, das Spiel zu gewinnen. Dann sind wir nicht mehr einzuholen auf Platz eins, das ist unser Ziel“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin am Dienstag in Winterthur.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Schweiz, sagte Torhüter David Späth, verfüge über eine „sehr gute Mannschaft“ und einen „sehr guten Trainer. Wir wissen aber auch, was wir können, und wollen das Spiel mit aller Macht gewinnen.“

Bei einem Sieg in Zürich hätte Deutschland den Gruppensieg schon vor dem letzten Spieltag sicher. Dies wäre von Bedeutung mit Blick auf die Setzliste für die Auslosung, die am 15. Mai im dänischen Herning stattfindet. Für die Schweiz mit Nationaltrainer Andy Schmid geht es am Mittwoch noch um einen der begehrten EM-Startplätze.

„Die Schweizer müssen gewinnen, dementsprechend werden sie alles auf der Platte lassen“, warnte Rückraumspieler Julian Köster. Schon beim umkämpften Vorrunden-Duell bei der WM im Januar in Dänemark (31:29 für Deutschland) habe man die Stärken der Schweizer gesehen. „Morgen ist es ein Auswärtsspiel vor 10.000 Fans, deswegen wird es noch einen Tick schwerer“, so Köster.

-----