Hanning vor Quali-Showdown: Ebner "italienischer Wolff"

Nationaltrainer Bob Hanning träumt mit Italiens Handballern von der ersten EM-Teilnahme seit 1998 - und setzt dabei in den entscheidenden Qualifikationsspielen auf die Qualitäten von Bundesliga-Keeper Domenico Ebner. "Wenn unser 'italienischer Andi Wolff' in der Form der Weltmeisterschaft ist, ist er schwer zu bezwingen – und ich hoffe, dass das so sein wird", sagte Hanning dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Am Donnerstag (19.00 Uhr) trifft Italien in Fasano auf den Olympia-Dritten Spanien, am Sonntag (18.00 Uhr) steht das abschließende Auswärtsspiel in Serbien an. Mit 6:2 Punkten liegt das Team punktgleich mit Spanien an der Spitze der Gruppe 4. Die besten zwei Teams qualifizieren sich direkt für die EM in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar 2026), zudem sichern vier beste Gruppendritte ihre Teilnahme.