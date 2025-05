Italien-Coach Hanning: "Ich habe alles, was sie brauchen"

Nationaltrainer Bob Hanning hat nach der erfolgreichen EM-Qualifikation mit Italiens Handballern ein äußerst positives Zwischenfazit seiner bisherigen Amtszeit gezogen. „Ohne arrogant klingen zu wollen: Ich bin das Beste, was dem italienischen Handballverband als Trainer hätte passieren können, weil ich all das habe, was sie brauchen“, sagte Hanning im Vereinsinterview der Füchse Berlin.