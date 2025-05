Uscins fordert "Leistungssteigerung" für schwere EM-Gruppe

Die deutschen Handballer haben für das Turnier 2026 schwierige Gegner zugelost bekommen - und in der Hauptrunde kommen erst die großen Kaliber.

"Harte Aufgaben" in einer "Hammergruppe", in der "Ausrutscher" verboten sind: Die Reaktionen aus dem deutschen Handball auf die Auslosung für die EM 2026 zeugten von großem Respekt vor den Vorrundengegnern im dänischen Herning. Der Olympia-Dritte Spanien, der frühere EM-Zweite Serbien und der Nachbar Österreich: Es hätte einfacher kommen können für die DHB-Auswahl.

"Das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe, aber wie erwartet: So ist es halt bei einer EM", sagte Nationalspieler Renars Uscins. Er freue sich "auf die Herausforderungen", warnte aber zugleich: "Um in der Gruppe zu bestehen, brauchen wir eine deutliche kollektive Leistungssteigerung. Darauf werden wir zielstrebig hinarbeiten, um möglichst als Gruppenerster in die Hauptrunde zu gehen."