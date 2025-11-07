Handball: Dyn zeigt Europameisterschaften 2026

SID 07.11.2025 • 12:05 Uhr Der Streamingdienst trifft ein Abkommen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, auch einzelne Quali-Spiele laufen dort im kommenden Jahr.

Der Streaminganbieter Dyn hat sich die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaften der Männer und Frauen im kommenden Jahr gesichert. Mit der Sportrechte-Agentur SportA von ARD und ZDF, die beide Turniere im TV übertragen, schloss der Streamingdienst eine Vereinbarung ab, welche "alle Spiele der beiden Turniere sowie die Auswärts-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen im Vorfeld der EHF EURO 2026" umfasst. Das erklärte Dyn in einer Mitteilung.

Den Auftakt bildet die EM der Männer zu Jahresbeginn in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar). Das Frauen-Turnier findet vom 3. bis 20. Dezember in Tschechien, der Türkei, der Slowakei, Polen und Rumänien statt.