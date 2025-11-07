Der Streaminganbieter Dyn hat sich die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaften der Männer und Frauen im kommenden Jahr gesichert. Mit der Sportrechte-Agentur SportA von ARD und ZDF, die beide Turniere im TV übertragen, schloss der Streamingdienst eine Vereinbarung ab, welche "alle Spiele der beiden Turniere sowie die Auswärts-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen im Vorfeld der EHF EURO 2026" umfasst. Das erklärte Dyn in einer Mitteilung.
Handball: Dyn zeigt Europameisterschaften 2026
Der Streamingdienst trifft ein Abkommen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, auch einzelne Quali-Spiele laufen dort im kommenden Jahr.
Dyn sichert sich weitere Rechte
© IMAGO/SID/SVEN SIMON
Den Auftakt bildet die EM der Männer zu Jahresbeginn in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar). Das Frauen-Turnier findet vom 3. bis 20. Dezember in Tschechien, der Türkei, der Slowakei, Polen und Rumänien statt.
Schon die Heim-EM der Männer im vergangenen Jahr hatte Dyn gezeigt, zudem hatte sich das Unternehmen im Mai die Pay-TV-Rechte für die Weltmeisterschaften beider Geschlechter bis 2031 gesichert. Im Vereinshandball hält Dyn Übertragungsrechte unter anderem an der Männer- und Frauen-Bundesliga, den DHB-Pokalwettbewerben sowie der jeweiligen Champions League.