Handball-EM: Kader-Überraschung um Torwartlegende

SID 02.12.2025 • 14:17 Uhr Niklas Landin soll dem Dänemark beim Heimturnier überraschend zur Verfügung stehen.

Die dänische Handball-Nationalmannschaft kann bei der Heim-EM überraschend doch auf Torwartlegende Niklas Landin zurückgreifen.

Der langjährige Bundesliga-Keeper (36) steht trotz seines Rücktritts aus dem Nationalteam nach Olympiagold 2024 in Paris völlig unerwartet im erweiterten Turnierkader des Weltmeisters für die Endrunde in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar).

„Er steht auf keinen Fall für das komplette Turnier zur Verfügung, aber weil wir zu Hause spielen, hat er eingewilligt bereitzustehen, falls in der Schlussphase der Endrunde etwas passieren sollte“, sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen. Sollte sich einer seiner Erben im dänischen Kasten verletzen, wäre Landin demnach für ein Comeback bereit.

Die dänische Zeitung Ekstra Bladet schrieb von einer „Landin-Bombe“. Bei Berlingske Tidende lautete die Überschrift: „Wildes Comeback für die Nationalmannschaft: Landin ist zurück.“

Landin wechselte nach Aalborg

Der 36-Jährige war in der Bundesliga für die Rhein-Neckar Löwen und den THW Kiel aktiv. 2023 wechselte er zurück in seine Heimat nach Aalborg. Landin gewann 2016 und 2024 mit Dänemark Olympiagold und wurde dreimal Weltmeister sowie einmal Europameister.