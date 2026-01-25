Handball: Wolff stemmt 160 kg – Rekord vor Dänemark-Kracher

SID 25.01.2026 • 13:41 Uhr Der Team-Oldie ist für seinen Trainingsehrgeiz bekannt. Vor dem Spiel gegen Norwegen diente eine Bestmarke auf der Hantelbank als Motivationsspritze.

Was ihn zu Höchstleistungen wie gegen Norwegen treibt? Andreas Wolff grinste. Natürlich stelle ihn das Torwarttraining mit Mattias Andersson perfekt auf die gegnerischen Spieler ein, berichtete der 22-Paraden-Mann von Deutschlands Handballern gut gelaunt am Sonntagmittag in Silkeborg. Aber auch ein "Bankdrücken-Rekord am Morgen" habe ihm am Samstag vor seiner großen Show gegen die Skandinavier (30:28) neue Kräfte verliehen.

Bankdrück-Duell: Wolff stemmt 160 Kilo, Kohlbacher noch stärker

"Der Rekord liegt jetzt bei 160 Kilo einmalig. Und ich bin damit noch zweitstärkster im Zimmer", berichtete Wolff und sorgte damit für einen Lacher im deutschen Teamquartier. Sein Zimmernachbar Jannik Kohlbacher übertrifft den 34-Jährigen im All-Time-Ranking des DHB-Teams nämlich ebenso wie Kapitän Johannes Golla. Wolff witzelte vor dem Matchball-Spiel ums EM-Halbfinale gegen Weltmeister Dänemark (Montag/20.30 Uhr/ARD): "Gewichtsmäßig bin ich sechs Kilo vor ihm, beim Bankdrücken aber noch zehn Kilo hinten dran."

Topfit bis Brisbane: Wolff träumt von Olympia 2032

Wolff ist für seinen Trainingsehrgeiz bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Schlussmann des THW Kiel berichtet, dass er sich körperlich topfit fühle - und noch lange nicht ans Aufhören denke. Sogar eine Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2032 in Brisbane hält er für möglich, Wolff wäre dann 41. Bundestrainer Alfred Gislason prognostizierte im ZDF gar: "Wenn er gesund bleibt, kann er bis 50 spielen."

Overkamps Know-how verleiht Wolff neuen Trainingsschub