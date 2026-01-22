Handball-Drama: Spanien verliert 34:35 – DHB-Gegner Norwegen lebt

SID 22.01.2026 • 19:51 Uhr Nach der EM-Pleite gegen Deutschland unterliegen Spaniens Handballer in einem Krimi zum Hauptrundenstart.

Spaniens Handballer haben bei der EM drei Tage nach der Niederlage gegen Deutschland im Gruppen-Finale auch beim Start in die Hauptrunde eine bittere Pleite kassiert. Gegen den nächsten deutschen Gegner Norwegen unterlag der Europameister von 2018 und 2020 in Herning in einem dramatischen Spiel mit 34:35 (16:16).

Spanien vor dem Aus – Norwegen wittert Chance

Damit haben die punktlosen Spanier nur denkbar schlechte Karten im Kampf um das Halbfinale, das nur die beiden besten Teams der starken Gruppe um Titelverteidiger Frankreich und Olympiasieger Dänemark erreichen. Mit-Gastgeber Norwegen, das ebenfalls ohne Punkt in die Hauptrunde gestartet war, hat noch alle Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten vier - am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) geht es für Norge gegen die DHB-Auswahl.

Gröndahls Last-Second-Tor krönt Pedersens Gala