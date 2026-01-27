ARD-Quotenrekord: 7,88 Mio sehen DHB-Niederlage gegen Dänemark

SID 27.01.2026 • 10:01 Uhr Erneut sind die Handballer die meistgesehene Sendung des Tages - und knacken ihre bisherige EM-Bestmarke.

Der erste vergebene Matchball von Deutschlands Handballern fürs EM-Halbfinale hat der ARD die bislang beste Einschaltquote im Turnierverlauf beschert. 7,88 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen das 26:31 der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Dies entsprach einem Marktanteil von 29,1 Prozent, die Übertragung aus Herning war die meistgesehene Sendung am Montag.

ZDF knackt die Sechs-Millionen-Marke gleich zweimal

Die bisherige Bestmarke hatte das ZDF beim Vorrundenfinale gegen Spanien mit einer Quote von 6,97 Millionen (27,7 Prozent) erzielt. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen sahen den Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4) ebenfalls im ZDF.