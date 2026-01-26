Handball-EM-Kader-Schock: DHB ohne Zerbe & Mertens vs Dänemark

SID 26.01.2026 • 16:12 Uhr Das Duo hat die bislang meisten Einsatzminuten im DHB-Team. Auf Rechts- und Linksaußen hat Alfred Gislason gegen Dänemark damit keine Alternative.

Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen offenbar nicht im Kader von Deutschlands Handballern für das EM-Hauptrundenspiel gegen Dänemark. Das berichtete die Bild-Zeitung wenige Stunden vor dem Anwurf. Bundestrainer Alfred Gislason besäße im Duell mit dem Weltmeister und Olympiasieger am Montagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning damit nur jeweils eine Option auf den Außenpositionen: Auf der rechten Seite steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, auf der linken Rune Dahmke (THW Kiel).

Langhoff vor Comeback – Rotation im DHB-Kader

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren. Beim 30:28 gegen Norwegen hatten zuletzt Häseler und Matthes Langhoff nicht mitwirken dürfen. Langhoff könnte nun in der Deckung gegen seinen Berliner Vereinskameraden und Welthandballer Mathias Gidsel zum Einsatz kommen.

Rechtsaußen Zerbe (4:06 Stunden) und Linksaußen Mertens (3:56) sind die zwei deutschen Spieler mit den bislang meisten Einsatzzeiten während der EM. Mertens hatte beim Duell mit Norwegen einen Schlag gegen den Kopf erlitten.