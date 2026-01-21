Handball-EM: Bis 2032? Wolff hat noch lange nicht genug

SID 21.01.2026 • 13:21 Uhr Andreas Wolff denkt noch lange nicht an einen Rückzug und hat ambitionierte Pläne. Für Teamkollege Rune Dahmke hört sich das Vorhaben „richtig an“.

Für Andreas Wolff ist Abschied kein Thema, der Torhüter will noch viele Jahre das Tor der Nationalmannschaft hüten. „Ich plane absolut nicht, in den nächsten Jahren aufzuhören“, sagte Wolff bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im deutschen Teamquartier in Silkeborg. Selbst die Olympischen Spiele 2032 in Brisbane kommen für den Keeper infrage, Wolff wäre dann 41 Jahre alt.

„Unser Athletiktrainer Dr. Simon Overkamp versucht, mir Trainingspläne zu erstellen, dass er sagt: Brisbane 32“, berichtete Wolff: „Ich weiß nicht, wie Alfred (Bundestrainer Gislason, Anm. d. Red.) das sieht, aber ich persönlich habe schon mit einem Torhüter zusammengespielt, der in seinen 40ern noch Olympia gespielt hat. Ich halte mich für einigermaßen fit.“

Wolffs Stern in der Nationalmannschaft begann beim deutschen EM-Triumph 2016 zu leuchten, seitdem gehört er zu den absoluten Leistungsträgern des DHB-Teams. Auch bei der aktuellen EM in Dänemark überzeugt der 34-Jährige mit Top-Leistungen.

Dahmke über Wolff: „Auf jeden Fall vorstellbar“

„Wolff? Brisbane? Das klingt gut und hört sich richtig an“, sagte Linksaußen Rune Dahmke schmunzelnd. Sein Mitspieler beim THW Kiel sage „regelmäßig, dass er am liebsten bis 40 plus spielen würde. Bei dem Kopf und Ehrgeiz traue ich ihm das auch zu, und mit der Arbeitsethik, die er an den Tag legt, ist das für mich auf jeden Fall vorstellbar“, so Dahmke.