Bizarrer Eklat vor Handball-EM

SPORT1 10.01.2026 • 21:03 Uhr Zwei Schiedsrichter werden wenige Tage vor der Handball-EM eines Betrugs überführt - und aus dem Verkehr gezogen.

Die Handball-EM hat ihren ersten Schiedsrichter-Aufreger - bevor sie überhaupt losgegangen ist! Die Europäische Handballföderation (EHF) zog zwei Schiedsrichter zurück, weil diese offenbar einen Nachweis zu ihrem Fitnesszustand manipuliert haben.

Fünf Tage vor dem Auftakt des Turniers teilte die EHF mit, dass zwei Schiedsrichter aus Nordmazedonien, Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski, nicht an der EM teilnehmen werden.

Der Verband erklärte, dass alle Schiedsrichter vor dem Event ein „obligatorisches Konditionstraining absolvieren“ müssen. So solle sichergestellt werden, dass die Unparteiischen „den Leistungsstandards des Turniers entsprechen“.

Manipulation! Schiedsrichter vor Handball-EM aussortiert

Acht und vier Wochen vor den ersten Spielen müssen die Schiris Videoaufzeichnungen abliefern, die vom „Fitnesspartner der EHF, Fitgood Pro, ausgewertet“ werden.

Bei den Aufnahmen der beiden Nordmazedonier gab es offenbar Auffälligkeiten. Ende Dezember sei man darauf hingewiesen worden, dass es zu Veränderungen der Aufnahmen gekommen sein könnte: „Die EHF ließ das Material daraufhin von den Experten von Fitgood Pro weiter analysieren und übergab das Filmmaterial an ihren Integritätspartner Sportradar.“

Das Resultat: „Die eingehende Analyse ergab Hinweise darauf, dass die Videos mit hoher Wahrscheinlichkeit manipuliert wurden.“