Handball-Wahnsinn: Block-Boss Fischer stellt EM-Rekord auf

SID 31.01.2026 • 06:26 Uhr Die DHB-Auswahl schlägt Kroatien im EM-Halbfinale. Die Abwehraktion von Fischer war eine Schlüsselszene des Spiels.

Die spektakuläre Abwehrshow von „Block-Boss“ Justus Fischer beeindruckte auch Alfred Gislason. „Ich glaube, das ist Turnierrekord: Drei Bälle geblockt in einem Angriff – das ist ja unglaublich“, sagte der Handball-Bundestrainer nach dem EM-Halbfinale gegen Kroatien (31:28), als er im ARD-Interview Fischers verrückte Aktionen in der Wiederholung ansah.

Fischer im Block-Rausch

Fischer hatte beim Stand von 19:16 (34.) gleich dreimal innerhalb eines kroatischen Angriffs und innerhalb von 65 Sekunden den Ball mit ausgestreckten Armen vom deutschen Tor ferngehalten. „Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber es hat funktioniert“, sagte Fischer mit einem breiten Grinsen zu seiner Aktion. Das Team habe sich „in einen Flow verteidigt, geblockt“. Insgesamt blockte Deutschland im Spiel sechsmal den Ball - ein sehr guter Wert.

Blitzstart nach Wiederbeginn

Die Fischer-Szene kurz nach Wiederbeginn nach der Halbzeitpause war der Auslöser für den am Ende entscheidenden Zwischensprint der DHB-Auswahl: Deutschland setzte sich in der Folge bis auf 24:17 (40.) ab - und zehrte in einer wackligen Schlussphase von diesem Polster. „Da haben wir das Spiel beinahe endgültig gewonnen“, sagte Gislason.

Abwehrpower soll den Goldtraum wahr machen